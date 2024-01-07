美國共和黨艾奧瓦州總統初選在即　黨團會議是什麼？︱新聞教室

美國共和黨1月15日將在艾奧瓦州（Iowa）舉行「黨團會議」（Caucus），該州共和黨選民會在當晚決定前總統特朗普（Donald Trump）、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等競逐者能否取得提名，揭開新一屆大選初選序幕，備受觸目。



何謂黨團會議 ？

美國黨內選出總統候選人，可分為黨團會議和初選（Primary）兩種形式。一般初選中，選民只須往票站或郵遞作不記名投票，即可選出心儀候選人；黨團會議則會在現場集會，選民會高叫口號、公開辯論，爭取家人及街坊朋友支，更類似經辯論得出的集體決定。

艾奧瓦州舉行黨團會議當天，登記黨員會聚集在州內逾千個場地，投票方式「各處鄉村各處例」，由舉手或分組投票均有，亦有場地會要求選民站在所支持的候選人隊伍中，由專人「數人頭」計票。

若某位參選人在首輪投票中得票率低於15%的「有效門檻」，就無法「入閘」。他們的選民可在第二輪重新站隊，支持另一位候選人，最後再根據比例，在41名代表中換算每個參選人所得的全國黨代表大會席位。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月5日赴艾奧瓦州（Iowa）梅森（Mason）造勢。（Reuters）

對大選有何影響？

共和黨候選人在在艾奧瓦州爭奪的代表票，僅佔7月全國黨代表大會席位總數的1%，對全國初選的影響似乎相當輕微。在2016年，特朗普在艾奧瓦州黨團會議投選中僅排名第二，但仍無礙他勝選總統。他之後在2020年以約97%支持率大勝，隨後亦勝出黨內初選。

然而， 黨團會議是全國選民看到各候選人得票表現的首次機會，若能在這個關鍵的起步階段勝出，將為競選活動「注入活力」，並成為媒體焦點。這些都是選票之外的額外影響，有助在全國初選中尋求勝利。

選情如何？

今屆共和黨主要候選人已減至5人，其中呼聲最高的特朗普團隊聲言，要在艾奧瓦州取得壓倒性勝利。RealClearPolitics民調顯示，特朗普該州支持率分別領先主要對手、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）逾30個百分點。

美國佛羅里達州州長、共和黨總統候選人德桑蒂斯（Ron DeSantis）2024年1月5日在愛荷華州錫達福爾斯（Cedar Falls）發表演說。（Reuters）

雖然特朗普優勢仍在，但英國廣播公司（BBC）3日報道指，特朗普在其他州的優勢通常介於45至60個百分點，相較之下，表明至少有部份選民希望總統換人。

民主黨放棄艾奧瓦黨團會議

拜登2023年曾表示，民主黨須確保有色人種選民在選舉初期投選提名人時，擁有充足的發言權。本屆民主黨首場的初選，會在2月3日於南卡羅來納州舉行，人口90%為白人的艾奧瓦州則只會舉行郵遞投票，並在3月5日點算結果。

拜登上屆雖順利勝選，但在該州當時的民主黨黨團會議中僅排第四。