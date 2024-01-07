入院一週秘而不宣　美國防部長奧斯汀：我負全責

美國國防部長奧斯汀因病住院一週且未公開，他表明對保密行為負有「全部責任」。



路透社報道，奧斯汀於元旦被送入沃爾特里德國家軍事醫療中心，國防部對此事保密了五天。參議院軍事委員會的共和黨高層參議員威克（Roger Wicker）批評，五角大樓未遵循法律要求向國會通報此類事項。

奧斯汀星期六（1月6日）在聲明中說：「我認識到自己本可以做得更好，確保公眾得到適當的訊息。我承諾作出改進。」

他也強調，這次住院「是我的醫療程序，我對自己的披露決定承擔全部責任」。

報道指出，現年70歲的奧斯汀在美國軍隊指揮系統中的地位僅次於總統拜登。他的職責要求他隨時準備應對任何形式的國家安全危機。目前尚不清楚奧斯汀的職責在多大程度上委託給了副手希克斯（Kathleen Hicks），也不清楚他在缺席期間是否參與了任何關鍵決策。

2023年12月19日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問巴林，與美軍第五艦隊司令庫珀（Brad Cooper）會面。（Reuters）

五角大樓並未詳細說明奧斯汀接受治療的原因，只說他在最近一次選擇性醫療程序後，出現併發症。

威克指出，這一事件進一步削弱了公眾對拜登政府的信任。此前，拜登政府未能迅速披露有關國家安全事件的信息，包括去年2月疑似中國間諜氣球出現在美國上空一事。

據一名發言人周六（6日）稱，奧斯汀已於星期五（5日）晚上恢復了全部職責，但仍在住院。五角大樓沒有透露他何時可以出院。

國防部新聞協會也在星期五晚上致信部門官員，批評部門的保密行為，稱奧斯汀是一名公眾人物，在這種情況下無權主張醫療私隱。信中還說，即使是美國總統，也會披露何時因醫療程序而必須委派職責。

信中寫道：「當美國在中東的軍人面臨越來越大的威脅，並且美國在以色列和烏克蘭的戰爭中發揮着關鍵國家安全作用時，讓美國公眾了解防長的健康狀況和決策能力尤為重要。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

