約旦國王晤布林肯促施壓以軍停火　警告以色列或惹災難式反彈

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯在加沙的戰爭仍然持續，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正出訪中東多國討論地區問題，據路透社1月7日引述不具名的美方官員指，布林肯此行會敦促中東國家參與加沙重建。約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）7日會見布林肯時，要求華府施壓以色列停火，警告以方若持續軍事行動會惹來「災難式反彈」。



路透社7日引述一名伴隨布林肯出訪的美國國務院高級官員指，布林肯會在此行敦促中東國家，向他們說明一旦以色列實現消滅哈馬斯的目標後，這些中東國家應準備好在加沙未來重建、管治及安全上發揮作用。

布林肯1月7日訪問約旦安曼，參觀當地一個世界糧食計劃署的地區貨倉（REUTERS）

這位匿名官員又指，美國代表團會收集阿拉伯國家對加沙未來這一敏感議題的意見，然後在未來數天向以色列講述這些立場，美方已預期各派會有明顯分歧。

布林肯7日在約旦首都安曼會晤約旦國王阿卜杜拉二世，據約旦王室7日發布的聲明指，阿卜杜拉二世向布林肯談到以軍在加沙繼續軍事行動的話，會惹來災難式反彈（catastrophic repercussions）。

阿卜杜拉二世又向布林肯指，美國在施壓以色列立即停火方面擔當重大角色。