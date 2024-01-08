被黎巴嫩真主黨導彈擊中　以色列空軍基地受損

以色列軍方星期天（1月7日）晚發布通報說，以色列北部梅龍空軍基地被黎巴嫩真主黨發射的導彈擊中，出現損毀。



據了解，梅龍（Meron）空軍基地是以色列最重要的兩個基地之一，負責監控來自北部邊境的威脅。6日，黎巴嫩真主黨宣佈向梅龍空軍基地發射了60多枚導彈和火箭彈，導致該基地多個監控設施受損。真主黨還發布了襲擊該基地的影片。

以色列軍方消息人士7日告訴新華社，梅龍空軍基地被多枚反坦克導彈擊中。以軍當天在通報中說，以色列防空作戰未受影響，以軍已對此展開調查，以避免此類事件再次發生。

另據巴勒斯坦通訊社報道，以色列軍隊星期天密集轟炸加沙地帶南部城市汗尤尼斯和拉法多個地區，至今已造成至少82人死亡。

報道說，位於汗尤尼斯的納賽爾醫院自星期天早上起已接收至少71具遺體，另有數十名傷員在醫院接受治療。此外，以軍當天還對拉法北部地區發動空襲，造成至少11人死亡。

2023年10月7日新一輪以哈衝突爆發後，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部發動襲擊，以軍則空襲和炮擊黎南部目標進行報復。據國際移民組織數據，本輪黎以衝突已造成175名黎巴嫩人死亡，7.6萬名黎巴嫩居民流離失所。以色列方面說，衝突造成以色列北部邊境八萬居民逃離家園。