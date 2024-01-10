馬爾代夫總統穆伊茲抵達北京　今年首位受邀訪華外國元首

撰文：蕭通
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馬爾代夫總統穆伊茲（Mohamed Muizzu），應中國國家主席習近平邀請，於1月9日晚抵達北京訪問，是他自去年11月就任以來首次國事訪問，也是2024年首位應邀訪華的外國元首。中國外交部早前表示，中國國家主席習近平將為穆伊茲舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行正式會談，並共同出席合作文件簽字儀式。

福州出席商務論壇　盼進一步融入共建「一帶一路」

穆伊茲此行訪華5天，他於8日已抵達中國。他 9日在福州出席「投資馬爾代夫」商務論壇，稱希望馬爾代夫進一步融入共建「一帶一路」，積極參與對接和構建海、陸、空立體互聯互通網絡，探索在更多領域與中國的務實合作。

他指出，馬爾代夫目前正積極深化經濟改革，大力推進基礎設施建設，著力提高可再生能源佔比，加強生態環境和海洋資源保護，豐富發展多元旅遊業態，有著廣闊的投資空間和發展機遇。歡迎廣大中國企業家到馬爾代夫投資興業，共同促進「一帶一路」高質量發展。

習近平李強將接見　料簽署一系列合作協議

福建省省長趙龍也在論壇上表示，馬爾代夫是最先加入「一帶一路」倡議的國家之一，是世界著名的旅遊勝地。作為「21世紀海上絲綢之路」核心區，福建近年來與馬爾代夫地方交流日益密切，希望福建企業家發揚閩商精神，積極投資馬爾代夫，加強旅遊、農漁業、港口、物流、酒店管理等多領域的投資合作。

穆伊祖在出席論壇後，當晚轉抵北京，預期間計將簽署從基礎設施到旅遊業的協議。外交部早前表示，中國國家主席習近平將為穆伊茲舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行正式會談。總理李強、全國人大委員長趙樂際也將分別與穆伊茲會晤。

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