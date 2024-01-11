聯合國載9人直升機緊急迫降遭索馬里青年黨劫持　6人被綁架

索馬里軍方證實，一架聯合國直升機1月10日緊急降落在當地一個社區時，遭伊斯蘭極端組織索馬里青年黨（Al-Shabaab）劫持。聯合國發言人已確認此事。索馬里政府未有即時對事件評論。



索馬里軍方發言人阿里（Hassan Ali）少校也證實事件，稱直升機從索馬里中部城市Beledweyne起飛後不久，在加勒穆杜格州（Galmudug）一個名為維西爾（Wisil）村落因故迫降並遭劫持。當地由青年黨控制。

土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）10日稱，維西爾近期才被解放。

阿里說，直升機載有醫療用品，也應該是從加勒穆杜格州運送傷兵。

索馬里青年黨控制索馬里一些農村地區，不時發動自殺式炸彈襲擊，意圖推翻索馬里政府。（Reuters）

勒穆杜格州安全部長阿丹（Mohamed Abdi Adan）稱直升機因技術故障，在加勒穆杜格州一個名為Hindhere的地方附近迫降。

他說機上有9名乘客，包括援助人員、軍事人員、承包商和外國人。土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述匿名消息人士說，機上6人被挾持為人質、2人成功逃脫。

▲聯合國證實直升機遭劫持的消息。

聯合國消息人士稱，直升機當時在進行救護送醫任務，機上有9名乘客，包括2名索馬里男子、至少5名外國人，但詳情尚未得到證實。

聯合國索馬里援助團（UNSOM）證實此事，但未正面提及青年黨，僅稱正在努力應對。聯合國發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）出席在紐約聯合國總部舉行的例行記會時回應：

因應工作正在進行中，但我想你們都會理解，為了所有相關人員的安全，我們現在不會再說了。我們最關心的是他們的安全，所以我們暫時就這樣吧。 迪雅里克

索馬里青年黨10多年來一直致力推翻索馬里政府。它希望建立一個穆斯林原教旨主義國家。組織2011年被一支非洲聯盟部隊趕出首都，但它仍控制着大片鄉郊地方。