習近平晤比利時首相德克羅 倡結合兩國優勢擴大合作
中國國家主席習近平1月12日下午在北京會見比利時首相德克羅（Alexander De Croo），他表示雙方可以結合各自優勢，擴大在交通物流、生物制藥等傳統領域合作，又要鼓勵兩國政府部門、立法機構、地方省市加強交往對話，擴大雙向旅遊和留學生交流。
據中國外交部稱，習近平指中方高度重視中比關係發展，中比建交53年來，各領域合作成果豐碩，惠及兩國人民，他稱中比都是經濟全球化的受益者，在抵制保護主義、維護自由貿易方面有共同利益。
習近平表示，中方讚賞德克羅多次公開發聲反對「脫鈎斷鏈」，歡迎比利時企業來華投資興業，願為他們提供良好營商環境，也希望比方為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。
他指雙方可以結合各自優勢，擴大在交通物流、生物制藥等傳統領域合作，探討打造綠色發展、數字經濟等合作新增長點，雙方要鼓勵兩國政府部門、立法機構、地方省市加強交往對話，擴大雙向旅遊和留學生交流，互辦大型文化活動，開展大熊貓保護研究，不斷增進相互了解和民間友好，為中比關係注入新動力、拓展新前景。他稱中方願同比方加強在聯合國等多邊框架內溝通，就應對氣候變化、保護生物多樣性等議題開展合作。
習近平強調中國對歐政策保持長期穩定，始終視歐洲為中國的合作夥伴，希望歐洲作為多極世界中的重要力量，發揮積極和建設作用。
他指面對變亂交織的國際形勢，中歐之間需要架更多的「橋」，雙方應該更加緊密合作，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同促進世界的和平、穩定、繁榮，中方願同歐方一道努力，推動中歐關係在新的一年穩中有進，希望比利時作為歐盟輪值主席國為此發揮積極作用。
中國外交部指，德克羅表示比中關係源遠流長，在很多方面走在歐中關係前列，比方將繼續恪守一個中國政策，比方願同中方坦誠對話，深化理解，推動兩國關係在政治、經濟等各領域不斷發展。
他稱比方反對「脫鈎斷鏈」，歡迎中國企業赴比開展合作，希望同中方加強人員往來和人文交流，10年前習近平主席訪問比利時期間在布魯日發表精彩演講，其中有關「橋」的生動闡述令人印象深刻。
他稱在當前變亂交織的國際形勢下，世界需要中國和歐洲攜手做夥伴，在促進世界經濟增長、應對氣候變化、建立更加穩定的世界等廣泛領域加強合作。他指比利時作為歐盟輪值主席國，願為歐中關係發展發揮積極作用，希望此次訪華有助於將比中、歐中關係提升到新高度。
德克羅之前在1月11日抵達北京，展開兩日訪華行程，期間他會聯同外長拉比卜（Hadja Lahbib）與中國國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大委員長趙樂際會面。
德克羅辦公室12月底稱，會談將重點討論中國與比利時雙邊關係。