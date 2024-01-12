習近平晤比利時首相德克羅　倡結合兩國優勢擴大合作

中國國家主席習近平1月12日下午在北京會見比利時首相德克羅（Alexander De Croo），他表示雙方可以結合各自優勢，擴大在交通物流、生物制藥等傳統領域合作，又要鼓勵兩國政府部門、立法機構、地方省市加強交往對話，擴大雙向旅遊和留學生交流。



據中國外交部稱，習近平指中方高度重視中比關係發展，中比建交53年來，各領域合作成果豐碩，惠及兩國人民，他稱中比都是經濟全球化的受益者，在抵制保護主義、維護自由貿易方面有共同利益。

習近平表示，中方讚賞德克羅多次公開發聲反對「脫鈎斷鏈」，歡迎比利時企業來華投資興業，願為他們提供良好營商環境，也希望比方為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

他指雙方可以結合各自優勢，擴大在交通物流、生物制藥等傳統領域合作，探討打造綠色發展、數字經濟等合作新增長點，雙方要鼓勵兩國政府部門、立法機構、地方省市加強交往對話，擴大雙向旅遊和留學生交流，互辦大型文化活動，開展大熊貓保護研究，不斷增進相互了解和民間友好，為中比關係注入新動力、拓展新前景。他稱中方願同比方加強在聯合國等多邊框架內溝通，就應對氣候變化、保護生物多樣性等議題開展合作。

2024年1月12日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的比利時首相德克羅。（中國外交部）

習近平強調中國對歐政策保持長期穩定，始終視歐洲為中國的合作夥伴，希望歐洲作為多極世界中的重要力量，發揮積極和建設作用。

他指面對變亂交織的國際形勢，中歐之間需要架更多的「橋」，雙方應該更加緊密合作，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同促進世界的和平、穩定、繁榮，中方願同歐方一道努力，推動中歐關係在新的一年穩中有進，希望比利時作為歐盟輪值主席國為此發揮積極作用。

中國外交部指，德克羅表示比中關係源遠流長，在很多方面走在歐中關係前列，比方將繼續恪守一個中國政策，比方願同中方坦誠對話，深化理解，推動兩國關係在政治、經濟等各領域不斷發展。

他稱比方反對「脫鈎斷鏈」，歡迎中國企業赴比開展合作，希望同中方加強人員往來和人文交流，10年前習近平主席訪問比利時期間在布魯日發表精彩演講，其中有關「橋」的生動闡述令人印象深刻。

他稱在當前變亂交織的國際形勢下，世界需要中國和歐洲攜手做夥伴，在促進世界經濟增長、應對氣候變化、建立更加穩定的世界等廣泛領域加強合作。他指比利時作為歐盟輪值主席國，願為歐中關係發展發揮積極作用，希望此次訪華有助於將比中、歐中關係提升到新高度。

德克羅之前在1月11日抵達北京，展開兩日訪華行程，期間他會聯同外長拉比卜（Hadja Lahbib）與中國國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大委員長趙樂際會面。

德克羅辦公室12月底稱，會談將重點討論中國與比利時雙邊關係。