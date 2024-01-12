台灣大選｜美媒指20年來最難預測　新媒稱兩岸關係影響台經濟地位

台灣大選1月13日舉行。美媒11日引述專家稱，這是台灣最少20年來最難預測結果的一次選舉。新媒11日指，兩岸關係是大選最重要的議題，而兩岸關係的影響超越政治，對台灣的全球經濟地位有深遠影響。



《華爾街日報》11日引述美國史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）研究員、台灣政治學者坦普爾曼（Kharis Templeman）稱：「這是（台灣）最少20年來最難預測的選舉。這是一場真正的3人賽。」

報道形容這場動盪的三方競爭是北京和華府密切關注的議題，選舉結果有可能改變中美關係的軌跡。

在這次選舉中， 民進黨派賴清德參選總統，副手是蕭美琴，他們主張兩岸維持現狀，並加強台灣防衛能力。國民黨則派侯友宜參選總統，副手是趙少康，他們主張反對「台獨」，加強兩岸交流。另外還有民眾黨派柯文哲參選總統，副手是吳欣盈，他們主張在另外兩黨截然不同的中國政策中找一個平衡點，即與美國及中國大陸保持等距關係。

中國外交部過去多次批評賴清德發表「台獨」言論。

2024台灣大選，1月9日民進黨舉行選前國際記者會，民進黨候選人賴清德在台上發言（賴清德競選辦公室提供）

新加坡亞洲新聞台（CNA）11日稱，兩岸關係對台灣的全球經濟地位有深遠影響，民進黨多年來一直主張台灣經濟獨立，但事實證明這很困難。報道引述台灣國立政治大學外交學系教授黃奎博指，由於兩岸政治對話困難，在不承認主權的情況下，台灣參與區域團體變得極為困難。內文稱，賴清德說他對與北京對話持開放態度，但他斷然拒絕「九二共識」，令對話的可能性仍很小。

報道指，國民黨和民眾黨則渴望與北京重啟高層會談，並探討貿易協定。