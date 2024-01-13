全球去年霍亂個案增加　 馬拉維海地成重災區

世界衛生組織（WHO）的初步數據顯示，全球去年錄得66.7萬宗霍亂個案，當中4000人喪生，情況比2022年明顯增加。



《衛報》1月12日報道，世衛因應霍亂個案增加的情況，將它列為緊急情況最高級別的第三級，其中在非洲的馬拉維（Malawi）及加勒比海國家海地（Haiti）的情況最為嚴重，兩國分別有1771及1156人死亡，亦是馬拉維史上最嚴重的霍亂爆發情況。

全球踏入2024年之後，至今有最少30個其他國家通報霍亂個案，另一非洲國家贊比亞（Zambia）自去年10月至今共有7500宗新個案，而且本週更在24小時內錄得500宗新病例及17人喪生。該國總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）呼籲民眾暫時回鄉，避免情況惡化。

而贊比亞的鄰國莫桑比克（Mozambique）北部就有民眾誤信政府故意散播疾病的謠言，發生暴力衝突，更有3人因此喪生。非營利組織樂施會（Oxfam）的非洲南部計劃總監Machinda Marongwe認為，區內政府及機構需即時撥款，用於迅速改善民眾衛生及取得乾淨食水這兩項打擊疾病的關鍵。

另外全球疫苗免疫聯盟（GAVI）去年指出，全球的霍亂疫苗供應不足情況可能至少持續到2025年。再加上氣候變化導致自然災害及水災增加，令情況火上加油，因此世衛憂慮，面對疾病擴散速度及全球霍亂疫苗供應緊張，當局繼續評估該疾病的風險水平為非常高。

根據衛生防護中心的資料顯示，霍亂是一種由霍亂弧菌所引起的急性腸道傳染病。霍亂弧菌有多種血清型，但只有產生腸毒素的O1和O139可以導致霍亂爆發。它通常透過進食或飲用受霍亂弧菌污染的食物或水而傳播，而人與人之間的傳播並不常見。