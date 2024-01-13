台灣大選｜賴清德勝選　外媒指北京或增壓　專家談國民黨失利原因

台灣大選1月13日舉行，民進黨候選人賴清德宣布勝選。外媒13日引述專家指，北京可能會對台灣給予更大壓力，尤其是在賴清德5月就職前。另有專家分析國民黨失利原因，認為其幾乎無力說服選民可適應新的地緣政治環境。



美媒13日報道，分析人士表示，中國可能在未來幾天和幾星期內加大對台灣的壓力，或在等到賴清德5月就任時採取「更有力」的回應。

英國《衛報》也引述國際危機組織的高級分析師Amanda Hsiao認為，北京可能會對台灣給予更大壓力，尤其是在賴清德5月就職之前。

民進黨總統候選人賴清德1月13日上午到戶籍所在地台南市安平國中投票所投票。（賴清德競選總部提供）

她認為這次勝利並未意味賴清德的兩岸政策獲得認可，她談到國民黨的失利原因，稱「我認為這更多是反映國民黨幾乎無力說服選民，即他們有一種與時並進的方法適應新的地緣政治環境。」

英國廣播公司（BBC）13日則指，國民黨未能推出具備足夠吸引力的候選人或競選活動，去爭取到「基本盤」以外的選民，又指國民黨這次特別未能吸引年輕選民，似乎有更多年輕人投票給民眾黨候選人柯文哲。

美國《華爾街日報》13日指，賴清德在三方角逐中勝出，很可能會維持島內以及華府與北京之間的現狀，延續地緣政治緊張局勢。