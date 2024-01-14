朝鮮停運對韓民間機構及電台　專家：平壤或放棄半島統一立場

朝鮮領導人金正恩近日表明，朝韓為敵對國家，永遠無法實現統一後，朝鮮對韓民間交流機構和廣播電台相繼停運，引發關注。美國專家警告，金正恩從去年初不斷提及「戰爭」可能不是虛張聲勢，當前半島局勢和1950年韓朝戰爭前一樣危險。



韓聯社報道，朝鮮對韓宣傳網站「由我們民族自己」、「統一的回聲」、「柳京」、「朝鮮今日」、「黎明」，以及金日成廣播大學網站「我們民族講堂」等伺服器設在中國的網站，星期四（11日）凌晨起均無法登錄。

韓國統一部也說，朝鮮對韓宣傳媒體「平壤廣播」從星期五（12日）下午開始就沒有信號。「平壤廣播」曾是朝鮮向派往韓國的間諜下達指令的「暗號廣播」。

朝中社星期六（13日）報道，為徹底貫徹金正恩在勞動黨八屆九中全會上提出的對韓政策轉變方針，朝鮮對韓部門幹部12日召開團結會。會上決定，整理「實踐6·15共同宣言民族共同委員會」北方委員會、祖國統一泛民族聯合北方本部、民族和解協議會、檀君民族統一協議會等韓國相關組織。

統一研究院高級研究委員洪珉指出，朝鮮似乎用實際行動踐行「放棄統一」的發言。今後立足於國家與國家理論，它在軍事上、政治外交上，將對韓國採取更強烈的攻勢型行動。

朝中社於2024年1月10日，發布金正恩視察軍工廠的照片。（朝中社）

美專家：半島當前局勢與韓戰前一樣危險

此外，美國米德爾伯里國際研究所（Middlebury Institute of International Studies）研究員卡林（ Robert Carlin）和哈克（Siegfried Hecker）11日在朝鮮研究智庫「北緯38度」（38 North）上發表文章稱，當前的半島局勢比1950年6月初以來的任何時候都要危險。就像1950年金日成那樣，金正恩似乎做出了發動戰爭的戰略性決定。

他們說，雖然不知道金正恩會在何時或如何扣動扳機，但當前危險級別已超越了韓美日經常警告的「挑釁」水平，自去年初就在朝媒上出現的「備戰」信息並非「虛張聲勢」。

他們認為，金正恩對2019年2月河內峰會破裂感到非常失望，朝鮮政權的目標，即朝美關係正常化落空，這是讓他決定發動戰爭的主因。朝鮮通過與中俄加強合作，營造了友好的全球環境，朝鮮或會判斷，應該尋求軍事方法解決半島問題。

兩名學者指出，在這種情況下，韓國和美國仍然堅持韓美同盟維持現狀的想法令人擔憂。韓美經常發出「如果朝鮮發動攻擊，將徹底摧毀朝鮮政權」的信息，但當前這種言論反而可能促使朝鮮以超出外界預料的方式採取行動。

他們還主張，金正恩近期的發言和行動顯示，他開始傾向於利用核武器的軍事解決方案。他們指出，談論戰爭的可能性或會讓人覺得像瘋話，但歷史證明，對那些確信自己沒有其他更好選擇的人而言，最危險的遊戲也值得一試。

本文獲《聯合早報》授權轉載

