土耳其向伊拉克和敘利亞發動攻擊　擊斃庫爾德武裝組織逾60人

土耳其國防部1月14日發表聲明說，土耳其軍隊連日在伊拉克北部和敘利亞北部發起軍事行動，大規模打擊盤踞當地的庫爾德武裝組織，共擊斃至少64人。



綜合路透社及新華社報道，土耳其國防部的聲明指出，土軍先後發起多次行動，在伊拉克北部擊斃48名庫爾德工人黨（PPK）武裝人員，並在敘利亞北部擊斃16名敘利亞庫爾德武裝「人民保護部隊」（YPG）武裝人員。其中，土耳其軍隊14日進行的空襲，摧毀了24個庫德族武裝目標。

分析人士認為，不久前9名土耳其軍人在伊拉克北部遇襲身亡，今輪明顯是土軍的報復行動。本月12日，庫爾德工人黨武裝人員企圖潛入土軍一處軍事基地，雙方交火，造成土軍9人死亡。

近年來，土耳其軍隊多次越境打擊伊拉克和敘利亞境內的庫爾德武裝人員。庫爾德工人黨（PPK）成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。

敘利亞2011年爆發內戰以來，「人民保護部隊」活躍在庫爾德人聚居的敘北部地區。土耳其政府認為，敘利亞庫爾德武裝與土耳其庫爾德工人黨有關。