與台灣斷交的太平洋島國　瑙魯面積不及九龍一半　70年代富極一時

瑙魯（Nauru，又譯諾魯）1月15日宣布與台灣斷交，轉為尋求與北京恢復外交關係，令台邦交國跌至僅餘12個。位於中太平洋的瑙魯人口約1.8萬人，陸地面積僅21.1平方公里，未及九龍一半，為全球最細島國，也是世上第三細的國家。這個地方曾因磷礦而富有，但後來磷礦枯竭，收入大減。



瑙魯只由一個約長6公里、闊4公里的獨立珊瑚礁島組成，離赤道僅42公里，屬熱帶雨林氣候。當地58%人口為瑙魯人，其餘為其他太平洋島國人、華人、菲律賓人和歐洲人後裔。

島上早在約西元前1000年已有人定居，至18世紀末為英國人發現，19世紀成為德國保護地，1920年轉由英國、澳洲、新西蘭共管，之後再經歷日軍佔領、聯合國託管，終在1968年獨立，是為瑙魯共和國（The Republic of Nauru）。

太平洋島國瑙魯（Nauru，又譯諾魯）全境。（瑙魯政府網）

瑙魯曾有60%國土為磷酸鹽覆蓋，但農產品有限，幾乎所有食品和飲用水都依賴進口。該國自20世紀大量開採並出口磷礦，1970年代藉此一度成為富有國家，但經濟在磷礦枯竭後極受打擊，至2020人均國內生產總值約為8,870美元。

澳洲現時是瑙魯的最大援助國。瑙魯並無本國貨幣，通用澳元，另外只有約100名警察，不設軍隊，防務由澳洲協助。當地以英語為官方語言，通用瑙魯語。

瑙魯（Nauru）位置：