美媒：拜登對內塔尼亞胡逐漸失耐心　以色列拒絕美國多項提議

美國四名熟知內情的官員透露，美國總統拜登（Joe Biden）與其他高級官員對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不斷拒絕華府要求的做法感到失望，稱「總統的耐心正在耗盡」。



美國新聞網站Axios上星期天（1月14日）報道，自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動襲擊以來，拜登給予以色列前所未有的軍事和外交支持，儘管他為此還在美國大選到來之際不斷受到來自選民的質疑。美國官員表示，這種支持在公開場合基本還在繼續，但在幕後，有愈來愈多迹象表明，拜登正在失去耐心。

一名不願具名的美國官員說：「形勢糟透了，我們陷入困境。總統的耐心正在耗盡。」

2023年12月5日，拜登離開白宮，向記者揮手。（Reuters）

馬里蘭州民主黨參議員霍倫（Chris Van Hollen）則比喻稱：「在每一個關鍵時刻，內塔尼亞胡都對拜登豎起中指。」他還說：「他們向內塔尼亞胡領導的聯合政府提出請求，卻一次又一次地被打臉。」霍倫一直與處理當前以哈衝突問題的美國官員保持密切聯繫。

此外，自2023年12月23日通話以來，拜登與內塔尼亞胡已連續20天沒有通話。但在以哈衝突爆發的頭兩個月裏，他們幾乎每隔一天就會通話。

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美國國家安全委員會發言人柯比則試圖淡化兩國首腦減少溝通的情況，他在上星期三（10日）對記者說，減少通話「並不能說明什麼」。他說，華府「專注於確保以色列能夠抵禦哈馬斯」；尋求增加對加沙的援助，「以減輕巴勒斯坦平民的痛苦」；與以色列合作「確保所有人質獲釋」。

報道指出，拜登之所以感到沮喪，是因為內塔尼亞胡已經拒絕美國的多項提議，包括：拒絕歸還巴勒斯坦稅收收入；在允許人道主義援助進入加沙方面做得不夠；不願意認真討論加沙戰後計劃，也不願支持巴勒斯坦權力機構在戰後加沙的管理上發揮作用；不願接受「兩國方案」；嘴上說着減弱攻勢，實際上卻加強對加沙南部的進攻等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

