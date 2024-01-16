俄朝外長會晤　拉夫羅夫批美國就朝鮮製造威脅

朝鮮代表團應俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）邀請，1月15日抵達莫斯科，在俄訪問至1月17日。朝鮮外務相崔善姬16日與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。



拉夫羅夫稱，美國及其盟友就朝鮮製造安全威脅的政策，不會有助於解決這一地區問題，莫斯科呼籲放棄導致朝鮮半島緊張局勢升級的舉措。他說俄羅斯主張系統性調解朝鮮半島問題。

他在會晤中表示：「當然，在國際議程中，我們希望繼續就朝鮮半島乃至整個東北亞局勢進行信任對話。」

他說：「我們重申支持系統性、公平調解現有問題的原則立場。我們一貫主張在沒有任何先決條件下理順談判進程，以實現整個東北亞的持久和平與穩定。俄羅斯已獨立提出相關建議，並與中國一起把建議提交給聯合國安理會，這些建議目前在談判桌上。」

朝鮮外務相崔善姬2024年1月16日率領代表團，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，不在圖中）及其他俄方代表在莫斯科會面。（Reuters）

拉夫羅夫指，兩國為落實9月俄朝元首會晤所達成的協議，正積極展開工作，本次會議旨在總結初步成果。

拉夫羅夫稱，俄朝在聯合國和其他多邊組織內保持密切而富成效的合作，俄羅斯始終在聯合國支持朝鮮，並高度讚賞朝鮮在相關問題上支持俄方立場，包括對「烏克蘭特別軍事行動」的支持。

他表示，俄羅斯主張系統性調解朝鮮半島問題，美國及盟國威脅朝鮮的政策不利於推動事情朝積極方向發展，呼籲相關國家放棄會促使緊張局勢升級的舉措。他又指，俄方已就朝鮮半島局勢向聯合國安理會提出建議。

朝鮮外務相崔善姬2024年1月16日率領代表團，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及其他俄方代表在莫斯科會面。（Reuters）

崔善姬指，朝鮮領袖金正恩去年9月訪俄意義重大，預料朝鮮和俄羅斯的關係會在2024年到新高度，將加強各層級交流，包括舉行高層代表團互訪及各種政治、文化活動。

克里姆林宮指，二人同日會親自向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）報告會談結果，以及俄朝領袖會晤協議的進展。