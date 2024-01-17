日本外務省公務員團隊訪華　劉勁松：北京重視發展中日關係

中國外交部亞洲司長劉勁松1月12日會見以日本經濟局國際經濟課長尾崎壯太郎為首的日本外務省公務員訪華團一行。劉勁松稱，中國對日政策保持連續性、穩定性，中國領導人及政府一貫重視發展中日關係。



劉勁松闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，強調台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力干涉。他指中日互為鄰國，鄰里之道就是要互相尊重，希望日方在台灣問題上恪守承諾，謹慎言行。

劉勁松表示發展中日關係要着眼大局，不能囿於一時一事，雙方要牢牢把握和平、友好、合作的正確方向。他指中日之間存在不少矛盾分歧，也擁有共同利益和合作空間。

劉勁松還就福島核污水排海問題重申中方立場，並就日本石川縣能登地區震災表達慰問，祝願災區早日恢復重建，表示中方願為日方抗震救災提供必要援助。

尾崎壯太郎感謝中方就日本石川縣地震表達慰問。他表示，在台灣問題上，日本政府遵循1972年日中聯合聲明的立場沒有變化，日中是交往長達千年的近鄰，兩國關係至關重要。