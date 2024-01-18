伊朗外長：若加沙衝突結束　「抵抗軸心」對以色列攻擊也將停止

據路透社報道，當地時間1月17日，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間表示，本輪以巴衝突可能加劇整個中東地區的緊張局勢，如果以色列停止攻擊加沙地帶，「抵抗軸心」（Axis of Resistance，又譯抵抗之弧）對以色列的攻擊也將停止。



阿卜杜拉希揚在講話中說：「停止加沙地帶的種族滅絕行為，該地區的軍事行動和危機就會結束。紅海安全與加沙的事態發展息息相關，如果以色列在加沙的罪行不停止，每個人都將遭受苦難，所有戰線都將保持活躍。」

阿卜杜拉希揚在接受美國有線新聞網絡（CNN）采訪時還表示，過去100天裏，他與黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）舉行了兩次會談。他透露，納斯魯拉曾告訴他，如果以色列停止對加沙地帶的襲擊，真主黨也會停止攻擊以色列。

阿卜杜拉希揚指出，紅海、阿曼灣和波斯灣的海上安全和航運安全對作為石油出口國的伊朗非常重要。他聲稱，伊朗方面掌握的信息顯示，也門和沙特阿拉伯正在接近達成「真正實質性的和平協議」。

伊朗2024年1月17日表示若加沙衝突結束，「抵抗軸心」對以色列攻擊也會停止。圖為伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2022年10月在德黑蘭發表演說（Iran's Foreign Ministry via REUTERS）

此外，阿卜杜拉希揚在論壇上談到了伊朗本周向伊拉克境內目標發射導彈一事。他表示，伊朗導彈襲擊的目標是以色列間諜機構摩薩德在伊拉克北部庫爾德自治區的分支機構，伊朗尊重伊拉克的領土完整，已經與伊拉克分享了有關摩薩德活動的情報。

伊朗伊斯蘭革命衛隊此前發表聲明稱，為了回應以色列殺害伊斯蘭革命衛隊指揮官的罪行，當地時間16日凌晨，伊斯蘭革命衛隊向伊拉克庫爾德自治區首府埃爾比勒發射彈道導彈，摧毀一處摩薩德「間諜中心」。聲明表示，這處摩薩德機構一直在地區、特別是伊朗境內策劃「間諜和恐怖行動」。

但伊拉克國家安全顧問阿拉吉隨後發表聲明稱，伊朗方面聲稱伊拉克庫爾德自治區設有以色列情報和特勤局（摩薩德）機構的說法是「虛假的」和「錯誤的」。

伊朗外長所說的「抵抗軸心」也稱「抵抗之弧」，包括伊朗、敘利亞、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝以及該地區任何反西方或反以色列的民兵組織，其共同目標是對抗美國和以色列在中東的影響力。

路透社稱，作為「抵抗軸心」成員之一的黎巴嫩真主黨也希望避免地區局勢進一步升級。報道引述黎巴嫩消息人士的話稱，美國官員近日提出一項談判建議，要求真主黨從黎以臨時邊界撤軍，減少邊境的敵對行動。真主黨方面拒絕了這一「不切實際的要求」，但依然對外交手段持開放態度。

消息人士稱，真主黨已經準備好傾聽建議，這表明該組織也希望避免「毀滅性的戰爭」，如果加沙衝突得到平息，他們可能會就邊境爭端進行談判。一名真主黨高級官員告訴路透社：「如果加沙戰爭結束，我們準備支持黎巴嫩談判代表將威脅轉化成機遇。」

本輪以巴衝突已持續超過100天。半島電視台稱，自10月7日以來，以色列對加沙地帶的襲擊已經造成至少24448名巴勒斯坦人死亡，61504人受傷。以色列官方此前公布的數據顯示，以方約1200人死亡。

卡塔爾首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）16日曾在世界經濟論壇2024年年會上表示，本輪衝突是造成地區局勢升級的原因，只有結束戰爭才能阻止衝突外溢，「我們需要解決核心問題，即加沙問題，才能化解其他問題。如果我們只關注表象，卻不解決問題的根本，任何解決方案都只是暫時性的。」

本文獲觀察者網授權轉載

