全球科技業大裁員　1個月不到近8000人失業

科技行業2023年經歷大規模裁員潮，全球超過26萬人失去工作機會。即使在2024年初的不到1個月時間裏，每天平均仍有約410人失業。



根據Layoffs.fyi網站統計，截至1月19日，2024年已有58家科技企業宣布裁員，7785人遭解僱。

在2023年，全球有1186間科技公司裁員，共262582人失去工作，而在2022年，有1064間科技企業裁員，164969人失去工作。

數據顯示，Google裁員情況最嚴重，2023年1月20日裁員1.2萬人，擁有Facebook、Instagram、WhatsApp等社交軟體的Meta裁員1.1萬人名列第二，2022年11月9日裁掉1.1萬人，而亞馬遜（Amazon）則排第3，2022年11月16日裁掉1萬名員工。

根據Layoffs.fyi網站統計，截至2024年1月19日，2024年已有58家科技企業宣布裁員，7785人遭解僱。（網頁截圖）

亞馬遜在2023年經歷3波裁員，共裁掉17,180人。加上2022年的裁員人數，共超過2.7萬人遭解僱。

2024年至今只有19天，全球已有58家科技公司集體裁員，7785名員工失去工作。令人吃驚的是，僅僅幾天時間內，Google裁員1000人；Discord解僱17％的員工，導致170人失業；遊戲引擎Unity裁員四分之一，裁掉1800人；Youtube裁掉100人，Instagram也裁掉60人。