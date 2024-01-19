美媒：Macy's擬削減2350職位　關閉5間門市

多間美媒1月18日報道，美國大型連鎖百貨公司Macy's計劃近期削減2350個工作崗位，同時關閉5間門市，以降低營運成本。



新華社報道，美媒引述Macy's透露的消息說，為滿足不斷變化的消費者和市場需求、部署新戰略，Macy's1月大幅裁員，裁員數量佔員工總數的3.5%。

同時，Macy's還會在2024年初關閉位於維珍尼亞州（Virginia）、加州（California）、佛羅里達州（Florida）和夏威夷（Hawaii）的5間門市。

圖為2023年12月10日，一名女子在美國紐約市的Macy's門市購物。（Reuters）

Macy's是美國知名大型連鎖零售商，總部位於紐約市，成立已近166年。除同名商店外，Macy's旗下還擁有美容護膚商店藍水星商店（Bluemercury）和高端百貨商店布盧明代爾商店（Bloomingdale's）。

近年來，Macy's業績受到迅速發展的電子商務、新型冠狀病毒感染（COVID-19） 疫情衝擊，經營規模不斷縮水。2020年2月，Macy's宣布裁員約2000人，並在3年內關閉125個門市。

截至2023年10月28日，Macy's在美國本土擁有723間門市。

本文獲《聯合早報》授權轉載

