何立峰晤中美金融工作組美代表團　中美同意定期會晤　耶倫冀訪華

中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰1月19日在北京會見中美金融工作組美方代表團。據美國財政部1月19日表示，中美官員同意繼續定期會晤，美方官員表示財長耶倫（Janet Yellen）期待在適當時候回訪中國。



新華社19日報道，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰19日在北京會見中美金融工作組美方代表團。

他表示中方願同美方一道，落實好兩國元首三藩市會晤的重要共識，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展，雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作勢頭。

金融工作組第三次會議

中方又公布，中美金融工作組1月18日至19日在北京舉行第三次會議，中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美聯儲、美國證券交易委員會等相關部門參與會議。

中方稱雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題展開專業、務實、坦誠和具建設的溝通。會議還聽取技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的匯報，雙方同意繼續保持溝通。

↓ 何立峰2023年11月與耶倫會面 ↓

彭博社之前在1月17日報道，美國財政部官員18日和19日在北京與中國財政官員會晤。

報道指此次討論是兩國2023年成立金融工作組後的最新一輪會談，討論包括金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義資金等問題。

耶倫2023年訪華後，中美宣布成立經濟和金融工作小組，耶倫還於2023年11月在三藩市會見中國國務院副總理何立峰。