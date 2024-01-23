聯合國審議中國人權狀況　163國代表輪流發言　多國立場分歧

聯合國人權理事會就中國人權狀況展開普遍定期審議，163國代表在1月23日會議上輪流發言，據外媒23日報道，全球多國立場分歧，西方多國如英國、加拿大等批評北京，另有伊朗、喀麥隆等國讚揚中國政府。中方代表則稱，人民幸福生活是最大的人權。



會議在瑞士日內瓦舉行，多達163國代表在會上發言，各人限時45秒。綜合半島電視台、路透社23日報道，多個西方國家在會上批評北京，另有不少非西方國家則讚揚中國在許多領域取得進展。

英國、加拿大等國代表在會上談及新疆、香港問題，包括要求北京廢除港區國安法。德國、日本與愛爾蘭的代表也分別在發言時呼籲北京更好地保護新疆與西藏的少數民族。

伊朗、埃塞俄比亞、喀麥隆等國則讚揚北京的工作，包括伊朗讚揚中國的「國家人權行動計劃」，玻利維亞讚賞中國為減少森林砍伐所作的努力，非洲國家布隆迪（Burundi）則指中國的改善讓人民獲得醫療保健。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭2022年12月在瑞士會議上發言（Reuters）

中國常駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭在會上稱，中國走出順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，堅持以人民為中心，努力讓老百姓過上更好日子，人民幸福生活是最大的人權。