金正恩稱韓國為敵人　朝鮮象徵統一紀念碑疑遭拆除

朝鮮在最高領導人金正恩的命令下拆除了首都平壤一座象徵韓朝兩國和解的重要紀念碑。金正恩上星期稱韓國為「主要敵人」，並稱統一已不再可能。



路透社報道，據監測朝鮮局勢的在線媒體NK News報道，平壤星期二（1月23日）的最新衛星圖像顯示，這座象徵着朝鮮統一希望的拱門已不復存在，該紀念碑是在2000年具有里程碑意義的朝韓峰會後建成的。

路透社無法獨立證實這座被稱為統一拱門的紀念碑已被拆除。

官方媒體稱，金正恩在1月15日發表演講時稱這座紀念碑「礙眼」，並下令修改憲法，將韓國稱為「主要敵人和永遠的主要敵人」。

據韓國政府記錄，這座拱門的正式名稱是祖國統一三大憲章紀念塔，高30米，象徵着自力更生、和平與民族合作三大憲章。

2022年上任的韓國總統尹錫悅對朝鮮採取強硬立場，呼籲立即對導致朝鮮半島緊張局勢的軍事行動做出強硬反應。

朝鮮誓言如果受到韓國和美軍的攻擊，將「消滅」韓國。去年年底，朝鮮宣佈2018年與韓國簽署的一項旨在緩和軍事緊張局勢的重要協議不再有效。

金正恩上星期發表講話後，朝鮮解散了數十年來對與首爾交流發揮重要作用的關鍵政府機構。

本文獲《聯合早報》授權轉載

