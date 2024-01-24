路透社：特朗普能重返白宮4大理由

路透社1月22日稱，美國前總統特朗普（Donald Trump）可在2024年美國總統選舉中勝出，原因有4個，分別是選民因生活負擔重而不滿、他利用白人的恐懼、就算特朗普被定罪部份選民還是會投他、將現政府做得不好的事全部歸咎於拜登。



報道指，選民因生活負擔重而不滿總統拜登（Joe Biden）政府，令特朗普有望獲勝。拜登政府認為經濟狀況良好，失業率從特朗普卸任時的6.3%降至接近歷史低點的3.7%，通脹率從2022年6月的超過9%，降至截至2023年12月的3.4%。

當拜登談論經濟時，美國人考慮的是負擔能力，而不是經濟指標，包括很多有色人種選民以及年輕選民在內的大量民眾指，加薪幅度跟不上日用品、汽車、房屋、兒童和老年人照護等基本商品和服務上漲的成本。報道引述民調稱，儘管特朗普只提出模糊的政策建議，但選民仍認為共和黨人是更好的經濟管理者。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

第二個原因是特朗普能利用白人的恐懼。報道指，特朗普說出很多美國白人在一個日益多元化和文化不斷革新的國家的擔憂。人們也普遍存在一種失勢感，民調指選民對罪案感到擔憂、對美墨邊境非法移民潮感到緊張。特朗普善於引導和包裝這些恐懼，同時仍將自己描繪成來自美國政治體系之外的人。

第三個原因是就算特朗普被定罪，部份選民還是會投票給他。路透社1月22日稱，很多支持者確信特朗普是政治獵巫的受害者。報道引述路透社與益普索（Ipsos）的民調指，最少一半受訪共和黨人表示，即使特朗普被判有罪，他們也會投票給他。

圖為2024年1月8日，美國總統拜登來到南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）拉票，在一間餐廳與人合照。（Reuters）

第四個原因是，特朗普可將現政府做得不好的事全部歸咎於拜登。報道指，到目前為止，白宮還無法讓大多數民眾相信，拜登透過政府對基建設施、清潔能源和晶片製造的大量投資來創造就業的政策，已令他們的生活變好。拜登還背負著兩場導致美國人分裂的外國戰爭，相反，特朗普的不干涉主義、「美國優先」政策，可能引起擔心美國進一步介入俄烏戰爭或以巴衝突的選民的共鳴。