李強會晤烏茲別克總統米爾濟約耶夫　中方始終是烏茲別克好夥伴

中國國務院總理李強1月24日在北京會見赴華進行國事訪問的烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），李強表示中國願烏茲別克始終做好朋友、好夥伴、好兄弟。



根據中國外交部網站，李強表示，在國家主席習近平和烏茲別克總統米爾濟約耶夫的戰略引領下，中烏關係實現跨越式發展，各領域合作全面加強。中方願同烏方一道繼續努力，落實好兩國元首重要共識，堅持相互理解、相互尊重、相互支持，弘揚傳統友誼，鞏固團結互信，擴大互利合作，加快構建中烏命運共同體，攜手開拓兩國更美好未來。

李強指出，中國願同烏茲別克始終做好朋友、好夥伴、好兄弟。雙方要在涉及彼此國家主權、獨立、領土完整等核心利益問題上相互堅定支持。中方願同烏方以高質量共建「一帶一路」為引領，推動經貿投資合作擴容提質，加強中吉烏公路、鐵路等基礎設施「硬聯通」，促進技術、標準、規則等「軟聯通」，深挖新能源等領域綠色合作潛能，加強文化、教育、旅遊、地方等人文交流合作，更好促進互利共贏和共同發展。

米爾濟約耶夫回應稱烏方珍視烏中關係，讚賞中方支持烏維護自身主權、獨立和領土完整。烏方堅持一個中國原則，並願借鑑中國發展成功經驗，進一步深化雙邊經貿、投資、農業、金融、產能、基礎設施建設、互聯互通、人文、地方等領域合作。烏方歡迎更多中國企業赴烏投資並將為其提供良好營商環境。