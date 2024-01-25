中國德國商會：91%受訪企業無意撤出　46%料中企將成行業領頭羊

中國德國商會（German Chamber of Commerce in China）1月24日發布《2023/24年度商業信心調查報告》，稱5%受訪企業認為中國企業已是他們所在行業的創新領袖；46%的受訪企業預計，中國企業未來5年內成為行業引領者。



根據中國德國商會網站的報告，在汽車、人工智能（AI）和電商等領域，德國公司面臨來自中國創新者的挑戰。尤其在汽車行業，11%的受訪車企認為中國競爭對手已經是創新領袖，58%的受訪車企預計中國的競爭對手將在未來5年內成為創新領袖。

報告指出，在華德企面臨來自本地企業競爭力增長等方面的挑戰。所以在華德企採取行動來加強供應鏈和業務營運的多元化和本地化。

圖為2012年2月2日，中國北京天安門廣場上掛的中國國旗和德國國旗。（Getty）

報告同時顯示，有91%的受訪企業沒有離開中國的計劃，78%的企業預計其所在行業在未來5年內將持續增長，54%的企業計劃增加投資。

該調查在2023年9月5日至10月6日期間進行，共有566間中國德國商會的會員企業接受此次調查。

中國德國商會目前有超過2100名會員企業，是在華德企的官方協會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

