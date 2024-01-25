青葉真司2019年縱火日本京阿尼36死　一審遭判死刑

日本京都地方法院1月25日裁定，2019年在京阿尼縱火導致嚴重傷亡的被告、現年45歲的青葉真司罪名成立，被判處死刑。檢方要求判處死刑，但法院認為青葉真司案發時具備刑事責任能力。



位於日本京都的「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼，Kyoto Animation）工作室2019年7月18日，遭人縱火，案中36人死亡、32人受傷。這是平成時代以來最嚴重的重大罪案。

青葉真司合計面對5項指控，包括謀殺、謀殺未遂和縱火等。

日本共同網25日稱，審理過程中青葉真區是否具備責任能力，成為本案最大爭論點，此外京都地方法院如何判斷被告有受到妄想的影響，也是外界關注的焦點。

被告辯稱犯案動機是在京阿尼的小說比賽中落選，但其創意被京阿尼盜用，稱個人落選和盜用是「黑暗人物」指使的，提出他有妄想的主張。

其代表律師指他精神失常，事發時沒有辨認是非和終止犯罪的能力，主張判他無罪。不過法官25日裁定，青葉真司沒有精神錯亂，認知能力也沒有下降，因此判他有罪。

案件是日本數十年傷亡慘重的罪案之一，死難者去世時都很年輕。青葉真司人在火災中嚴重燒傷，至2020年5月才被正式逮捕。

京都地方法院2023年9月初首次開庭審理此案。當時審判來到最後階段時，他稱對這宗案表示遺憾以及道歉，並稱願意接受死刑。

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