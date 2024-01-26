中法建交60年　習近平馬克龍各發表視像致辭　中方倡擴大人文交流

撰文：成依華
出版：更新：

中法建交60周年，中國國家主席習近平與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）各發表視像致辭，習近平表示要以中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，擴大人文交流。馬克龍則談到法方願同中方攜手努力，應對全球挑戰，推動解決國際危機。

中國外交部指，習近平表示60年前的中法建交是國際關係史上的大事，毛澤東主席和戴高樂將軍以非凡的智慧和勇氣，打開中西方交往合作的大門，為處於冷戰中的世界帶來希望。他指60年來中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為兩國人民帶來福祉，為世界和平、穩定和發展作出貢獻。

習近平稱中法關係的獨特歷史塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，面對新時代的風雲際會，中法應當秉持建交初心、積極面向未來、敢於有所作為。

中國國家主席習近平2023年4月7日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在廣州非正式會晤（Reuters）

他指雙方要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性；要以中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，擴大人文交流、促進民心相通；要共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，為維護世界和平穩定、應對全球挑戰繼續作出中法貢獻；要堅持互利共贏，在加深傳統合作的同時，積極挖掘綠色產業、清潔能源等新興領域合作潛力，堅持把蛋糕做大，以開放匯聚合作力量、共享發展機遇。面向下一個60年，中法攜手合作，必將再創輝煌。

法國總統馬克龍也發表視像致辭，他表示60年前戴高樂將軍超越陣營對抗邏輯，作出同中華人民共和國建立外交關係的歷史性決定，今天中法有責任在1964年確立的宏偉目標基礎上，再接再厲，共同建設既滿足兩國人民需要，也有利於世界和平穩定的夥伴關係。法方願同中方攜手努力，應對全球挑戰，推動解決國際危機。

他指2024年也是法中文化旅遊年，雙方將舉辦豐富多彩的活動，倡要以此為契機，密切兩國人民特別是青年之間的交往，為法中關係的未來奠定更加堅實的基礎。

習近平會見烏茲別克總統　宣布發展新時代全天候戰略夥伴關係烏茲別克總統與安提瓜及巴布達總理訪華　習近平會見特朗普受訪美媒指出「中俄領袖特質」　談習近平不吝讚美
中法關係
中國外交
習近平
馬克龍Emmanuel Macron