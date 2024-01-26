中法建交60年　習近平馬克龍各發表視像致辭　中方倡擴大人文交流

中法建交60周年，中國國家主席習近平與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）各發表視像致辭，習近平表示要以中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，擴大人文交流。馬克龍則談到法方願同中方攜手努力，應對全球挑戰，推動解決國際危機。



中國外交部指，習近平表示60年前的中法建交是國際關係史上的大事，毛澤東主席和戴高樂將軍以非凡的智慧和勇氣，打開中西方交往合作的大門，為處於冷戰中的世界帶來希望。他指60年來中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為兩國人民帶來福祉，為世界和平、穩定和發展作出貢獻。

習近平稱中法關係的獨特歷史塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，面對新時代的風雲際會，中法應當秉持建交初心、積極面向未來、敢於有所作為。

中國國家主席習近平2023年4月7日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在廣州非正式會晤（Reuters）

他指雙方要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性；要以中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，擴大人文交流、促進民心相通；要共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，為維護世界和平穩定、應對全球挑戰繼續作出中法貢獻；要堅持互利共贏，在加深傳統合作的同時，積極挖掘綠色產業、清潔能源等新興領域合作潛力，堅持把蛋糕做大，以開放匯聚合作力量、共享發展機遇。面向下一個60年，中法攜手合作，必將再創輝煌。

法國總統馬克龍也發表視像致辭，他表示60年前戴高樂將軍超越陣營對抗邏輯，作出同中華人民共和國建立外交關係的歷史性決定，今天中法有責任在1964年確立的宏偉目標基礎上，再接再厲，共同建設既滿足兩國人民需要，也有利於世界和平穩定的夥伴關係。法方願同中方攜手努力，應對全球挑戰，推動解決國際危機。

他指2024年也是法中文化旅遊年，雙方將舉辦豐富多彩的活動，倡要以此為契機，密切兩國人民特別是青年之間的交往，為法中關係的未來奠定更加堅實的基礎。