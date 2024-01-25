美國荷蘭限制ASML對華供貨　無阻中國去年成為最大市場

美國與荷蘭去年一項限制荷蘭光刻機巨頭阿斯麥對中國供貨的秘密協議，並沒有妨礙其敏感晶片生產設備對華銷量的激增。



隨着阿斯麥（ASML Holding NV）轉投中國市場，來彌補其餘市場的疲軟需求，早前未曾報道過的此項美荷秘密協議並未發揮預期效力。荷蘭政府對增加出口量開了綠燈，使中國得以在美國斡旋達成的出口管制措施於本月生效前囤積晶片生產設備。

彭博社引述要求匿名的知情人士說，上述秘密協議原本意在充當管制措施生效前的臨時舉措，旨在使阿斯麥的浸沒式深紫外光刻機優先銷往中國以外的市場。

知情人士稱，但全球市場的下滑迫使阿斯麥成功遊說海牙政府，並取得對華出口關鍵晶片生產設備的許可，令美國官員的期望破滅。加上中國企業爭相在出口禁令生效前購買設備，中國去年成為阿斯麥最大的市場。

阿斯麥是生產最尖端晶片所需設備的唯一一家製造商，其設備所生產的晶片可用於軍事目的。美國削弱中國晶片發展雄心的努力，使得阿斯麥逐漸成為受害者，令該公司即將卸任的負責溫尼克（Peter Wennink）以及一些荷蘭議員不滿。彭博社此前報道，美國要對浸沒式深紫外光刻機實施監管，可視為域外霸凌。一些荷蘭政治家，包括執政聯盟中的議員已呼籲本國政府反對美國的新管制措施。

知情人士稱，雖然看起來與協議背道而馳，但阿斯麥並沒有違反協議的內容。

荷蘭外貿部告訴彭博社：「荷蘭正在與夥伴就出口管制進行持續的對話。」外貿部拒絕就特定的案例或其國家安全考量置評。

美國國家安全委員會的一名發言人不予置評。

去年12月，隨着企業趕在荷蘭限制措施於本月生效之前進行採購，荷蘭光刻機出口量同比猛增近1000％，達到11億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

