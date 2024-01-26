韓國議員遭石敲頭襲擊　少年問明她身份即動手　驚悚畫面曝光

韓國執政國民力量黨國會議員裴賢鎮（배현진）1月25日在首爾遭襲擊，送院治療。韓媒指她頭部遭硬物擊中、後腦流血，無生命危險。韓聯社26日引述裴賢鎮方面消息人士稱，她的疼痛與頭暈比昨天更嚴重，今繼續就醫，恐難日內出院。



裴賢鎮在首爾順天鄉大學醫院就醫，消息人士稱，可能是因為她經歷凶險後放鬆下來，其疼痛與頭暈比昨天還嚴重，今日料無法出院。

▼以下是案發現場閉路電視片段，內有暴力行為，慎入：

事發於當地時間25日下午5時20分左右，裴賢鎮在首爾江南區新沙洞某建築物入口遭到不明男子襲擊。由於疑犯未成年，韓媒不得透露其身份，韓聯社在報道僅稱他為A。韓聯社指A是初中生，用石頭多次襲擊她頭部，導致她頭破血流倒地。

綜合韓聯社、韓國廣播公司（KBS）稱用於施襲的石頭如成年人拳頭大小，她的後腦勺受傷流血，所幸無生命危險。

A當場被捕。警方將他緊急送院，讓他接受觀察，並在26日凌晨結束。

▼以下是韓國YTN電視台在新聞報道中發布的案發現場閉路電視影片（請點圖放大觀看：）

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裴賢鎮團隊接受韓聯社採訪稱，當時有人詢問「你是不是議員裴賢鎮」，然後在確認她身份後展開攻擊。

韓國電視台JTBC稱，疑犯已被帶往慶尚南道警察署，警方將調查他的犯案動機。

裴賢鎮生於1983年，自2020年5月起任職國會議員。

此事正值韓國舉行國會選舉前，當地國會選舉會在4月10日登場。