路透社：菲律賓越南將簽加強海岸警衛隊合作協議

據路透社當地時間1月25日報道，菲律賓官員透露，在菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）下週訪問越南期間，菲越兩國將就加強海岸警衛隊合作達成一致。報道評論認為，「兩國此舉可能會激怒中國」。



據報道，菲律賓海岸警衛隊1月25日表示，菲律賓和越南將簽署一份關於兩國海岸警衛隊合作的諒解備忘錄。目前尚不清楚該協議將包括什麼內容，但這種合作通常對於減少漁船進入其他國家水域發生衝突的風險至關重要，可能有助於緩解雙邊爭端。

菲律賓的一名官員表示，兩國預計還將加強在大米供應方面的合作，菲律賓已經是越南最大的出口市場。

越南外交部發言人同一天則表示，小馬可斯1月29日開始對越南進行為期兩天的訪問，並指出菲越兩國在包括國防和安全在內的多個領域有着密切的聯繫。不過，越南外交部沒有立即回覆記者就兩國海岸警衛隊合作協議發表評論的請求。

路透社提到，2023年11月，小馬可斯曾聲稱，菲律賓已同越南和其他鄰國接觸，討論制定一項單方面的所謂「南海行為準則」，「這一動作如果達成將激怒中國」。多年以來，為穩定南海局勢穩定，該地區各個國家一直在加快推進和最終敲定「南海行為準則」。

中國外交部部長助理農融2024年1月17日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第8次會議。（中國外交部）

事實上，「南海行為準則」是《南海各方行為宣言》的增強版和升級版，中國始終是磋商進程的主要推動者。「準則」磋商於2013年9月正式啟動，近年來持續取得進展，關於「南海行為準則」的談判工作已於2023年3月初在印尼首都雅加達恢復。

「菲律賓和越南之間最有希望的兩個合作領域是食品安全和海上安全。」來自美國夏威夷智庫「亞太安全研究中心」（Asia-Pacific Center for Security Studies）的越南問題專家伍文（Alexander Vuving）指出，但有關海上安全問題，「越南在不激怒中國這一方面要比菲律賓顯得謹慎得多」。

值得注意的是，據《菲律賓星報》（Philippine Star）1月1日報道，菲律賓海岸警衛隊計劃在2024年再招募4000人，以滿足海上安全和履行其他職能方面日益增長的需求。報道稱，菲律賓海岸警衛隊發言人巴利洛（Armand Balilo）說，正在考慮「大規模招募」，以使其更接近擁有10萬名海岸警衛隊隊員的目標。

2023年12月12日，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

巴利洛稱：「對我們而言，合理的做法是每一公里海岸線配備3名海岸警衛隊隊員。據估計，菲律賓擁有3.7萬公里的海岸線。」

近一段時間以來，中國與菲律賓圍繞仁愛礁發生一系列糾紛。中國海警局新聞發言人甘羽此前表示，2023年12月10日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向非法「坐灘」軍艦運送物資。

發言人表示，中國海警依法對菲搭載建築物資的「卡拉延」號（Kalayaan）船採取管制措施，對菲運送食品等必要生活物資的「尤娜扎・五月」1號（Unaiza May）艇作出臨時性特殊安排。中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與中方海警執法艇發生刮蹭是菲方蓄意「碰瓷」造成的，責任完全在菲方。菲方行徑違背《南海各方行為宣言》和自身承諾，嚴重侵犯中方領土主權、破壞地區和平穩定，是愛好和平的域內國家都不願看到的。

1月25日，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這有着充分的歷史和法理依據。中方堅決反對菲方在非法侵佔的中國南沙島礁上開展任何形式的建設活動。

當前中菲關係面臨困難，根源在於菲方背信棄義，勾結域外大國，不斷在南海侵權挑釁，損害中方正當合法權益。中方要求菲方尊重歷史，認清現實，不要沿着錯誤的道路走下去。中方願與菲方通過雙邊對話協商解決分歧，但如果菲方一意孤行，中方必將予以堅決反制。

本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：熊超然

