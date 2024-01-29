英國擬禁售一次性電子煙　憂青少年成癮

有鑑於國內近來使用電子煙的年輕人增長，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）擬周一（29日）宣佈禁止一次性電子煙，防止未成年人上癮。此外，英國政府重申將推出法律，防止年輕人購買香煙。



據路透社報導，新法例還將限制電子煙的口味，要求生產商採用更樸素的包裝，商店也將把電子煙遠離兒童的區域，降低對未成年人的吸引力。任何向未成年顧客出售煙草或電子煙的零售商，均將即場遭到最高可達2500英鎊（約2.5萬港元）的罰款。

政府表示，儘管許多人藉助電子煙來戒煙癮，但外界一直擔心它們可能導致年輕人尼古丁成癮在英國，有9%的11至15歲的青少年中使用電子煙。政府還說，禁止一次性電子煙除了對健康有益之外，也將有助環保；英國每週扔掉500萬個一次性電子煙。

然而，產業組織和英國電子煙產業協會（UK Vaping Industry Association）認為，電子煙的健康風險明顯低於菸草，而口味是鼓勵癮君子改用電子煙的關鍵。

倫敦當局表示， 在各類可預防的健康殺手中，吸煙在英國排名第一，有1/4與癌症相關的死亡是吸煙造成，相當於一年約8萬人。去年10月，辛偉誠宣布計劃通過一項法律，該法意味2009年1月1日或之後出生的任何人終身不得買煙。