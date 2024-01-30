也門副外長訪華晤鄧勵　討論紅海局勢與以巴衝突等問題

中國外交部副部長鄧勵2024年1月30日同來華訪問的也門副外長巴賈西舉行會談。根據中國外交部公布，除了兩國關係外，雙方還就巴勒斯坦與以色列衝突、紅海局勢等共同關心的地區和國際問題交換意見。



中國外交部指，鄧勵表示中國與也門兩國傳統友誼深厚，也門是最早同新中國建交的阿拉伯國家之一，中方高度讚賞也方在涉及中方核心利益的問題上長期予以中方堅定支持，願同也方持續鞏固政治互信，加強各領域交流合作，推動中也關係取得更大發展。

他指中方支持維護也門的主權、獨立、統一和領土完整，支持也門合法政府，支持通過政治途徑解決也門問題，支持聯合國發揮公正、平衡的斡旋主渠道作用，願同國際社會一道，推動早日恢復也門和平穩定。

中國外交部副部長鄧勵2024年1月30日訪華的也門副外長巴賈西舉行會談（中國外交部）

巴賈西表示也中友誼源遠流長，兩國建交近70年來，雙邊關係始終保持良好發展勢頭。也方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政，願同中方不斷加深兩國各領域友好合作關係。

他指也方讚賞中方為推動也門問題政治解決進程所作努力，感謝中方在巴以問題上秉持客觀、公正立場，積極評價中方促成沙特和伊朗實現歷史性和解，期待中方為促進中東地區和平穩定發揮更大作用。

中國外交部指，雙方還就巴勒斯坦與以色列衝突、紅海局勢等共同關心的地區和國際問題交換意見。