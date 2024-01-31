中美重啟芬太尼談判　分析：對推動中美關係有建設性作用

中國和美國周二（1月30日）重啟關於限制芬太尼原料生產的談判。受訪學者分析，中美兩國禁毒執法部門在芬太尼問題上啟動具有行動性的磋商合作機制，對今年拉動中美關係具有建設性作用。



中美禁毒合作工作組的首次聯席會議周二在北京舉行。這是自2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，北京暫停中美禁毒合作後，兩國首次召開合作打擊毒品犯罪的會議。

中國公安部部長、國家禁毒委員會主任王小洪作為中方代表，與美國總統副助理兼國土安全部副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）率領的跨部門代表團會面。美方代表團包括美國國土安全部、司法部、國務院和財政部的高級官員。

新華社報道，王小洪表示，希望中美雙方以元首會晤重要共識為根本遵循，以相互尊重為共處之道，以平等互利為基本原則，務實開展禁毒合作，妥善解決彼此關切，深化執法安全合作，為中美關係穩定健康可持續發展注入更多正能量。

中國國家主席習近平和美國總統拜登去年11月在三藩巿舉行會談，兩國在芬太尼問題上取得進展，宣佈成立聯合工作組以遏制芬太尼在美氾濫。

1月30日，國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪在北京會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾率領的美國禁毒聯合代表團。(新華社)

綜合法新社和路透社報道，達斯卡爾說，拜登派出如此重要的代表團，凸顯出芬太尼問題對美國人民的重要性。

芬太尼是一種化學合成強效阿片止痛劑，毒性比海洛因強50倍。美國官方數據顯示，美國每年有10萬人死於芬太尼過量，18至49歲死於濫用芬太尼的人口比其他任何致命因素的都多。

今年以來，中美兩國在禁毒合作問題上頻頻互動。王小洪本月10日與美國國土安全部部長馬約卡斯就加強打擊毒品視頻通話後，中國駐美國大使謝鋒22日與美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔會面，就兩國禁毒合作進行深入溝通。

中共政治局委員、中國外交部長王毅上周在曼谷同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）會晤，雙方同意近期啟動中美禁毒合作工作組。

王毅（左）2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文（右）舉行新一輪會晤（中國外交部）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》訪問時說，在王毅和沙利文在芬太尼問題上達成具有建設性的合作基調後，兩國的禁毒執法部門開展對話，顯示雙方啟動和深化事務性磋商的積極態勢。

朱鋒說，中美雙方目前一方面保持高層溝通對話，另一方面在彼此關注的現實問題上啟動合作機制，對今年拉動中美關係具有建設性作用。

美國今年11月將迎來總統大選，芬太尼問題是美國選民最關注的議題之一。

朱鋒分析，如果中美雙方能在芬太尼問題上拿出具體的合作方案，有效管控芬太尼在美國的濫用問題，將被看作拜登政府的重要政績和對華政策成就。「中國在芬太尼問題上積極的配合，很大程度上也有助於改善美國輿論環境中的中國印象。」