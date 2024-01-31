也門胡塞武裝認向美國軍艦發射導彈

也門胡塞武裝發言人薩雷亞（Yehia Sareea）1月31日發表聲明說，該組織向一艘美國軍艦發射導彈。



他）1月29日發布聲明說，該組織也向一艘在亞丁灣（Gulf of Aden）行駛的美國軍艦發射導彈。

有伊朗在背後支持的也門胡塞武裝29日在一份聲明中表示，武裝組織28日向穿越亞丁灣的美國軍艦「劉易斯・B・普勒」號（USNS Lewis B. Puller）發射一枚火箭。

亞丁灣在以巴戰爭10月7日開打後，也變成「危險水域」，組織1月26日稱，他們發射導彈攻擊在紅海航行的英國油輪「馬林・盧安達」號（Marlin Luanda），導致船身起火，但無傷亡報告，後獲美軍及其他同盟艦艇援助。

薩雷亞26日證實，組織對「馬林・盧安達」號施襲，此舉為回應「美英侵略」。

以巴戰爭爆發後，也門反胡塞運動自2023年10月18日起多次攻擊以色列，以及穿越曼德海峽的商船，引發「紅海危機」。海峽連接紅海和亞丁灣，這導致歐洲與亞洲的商船被迫避，轉而繞過南非好望角運輸，導致成本倍增。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）2023年12月18日宣布美國會與英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾（Seychelles）和西班牙，組成海上保衛部隊「繁榮衛士」行動（Operation Prosperity Guardian），以保護船隻免受襲擊。美國防部21日稱，已有20多個國家同意加入美國發起的「紅海聯盟」。

惟即使美國與參加行動的國家持續進行護航與反擊，該水域局勢未見任何緩和迹象。