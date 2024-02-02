特朗普：倘再當總統　將不再任命鮑威爾為聯儲局主席

美國前總統特朗普（Donald Trump）說，如果他成功在今年11月再度當選美國總統，他不會任命鮑威爾為美聯儲主席，稱鮑威爾降息是為了幫助總統拜登連任。



彭博社報道，特朗普星期五（2月2日）接受霍士商業新聞採訪時，被問及是否會保留鮑威爾的職務時說：「不，我不會的……我認為，如果他降息，就是想要幫助民主黨人。」

當被問及若拜登政府不善治理國家經濟，為何美國股市表現還如此強勁時，特朗普則說，這是因為市場對他將重返白宮感到樂觀，「因為他們認為，我會當選」。

2023年10月19日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於紐約經濟俱樂部發表演說。（Reuters）

此外，據彭博社與民調顧問機構Morning Consult星期三（1月31日）公布的民調顯示，如果官司纏身的前總統特朗普被定罪，53％的選民不會在大選中投票給他。如果特朗普被判入獄，這一比例上升到55％。這項民調結果，對極可能再度「迎來」特朗普回歸共和黨而言，無疑是個重要警示。

不過民調也顯示，如果特朗普對戰拜登（Joe biden），特朗普的優勢有所擴大。在這七個搖擺州，特朗普平均領先拜登六個百分點。

按照當前的綜合民調，拜登的支持率一跌再跌。根據路透社與益普索（Ipsos）1月31日公布的全國民調結果，拜登的支持率再度跌破40％，只有38％的美國人滿意拜登的執政表現。拜登上個月的支持率為40％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

