朝中社：朝鮮試射巡航導彈

韓國軍方2月2日指，朝鮮向朝鮮半島西部海域發射多枚巡航導彈，朝中社3日證實，朝鮮導彈總局進行巡航導彈超大型戰鬥部威力試驗和試射新型防空導彈。



朝中社的報道指，有關試驗是導彈總局及所屬國防科學研究所為發展新型武器系統的功能、性能及運用等多方面技術而進行的經常活動一部分，與地區局勢無關，亦未對周邊國家安全造成負面影響。

韓國軍方2日稱，這是朝鮮近10天以來第4次發射巡航導彈，以及是繼1月30日後，事隔3天再發射巡航導彈。

圖為2024年1月31日朝中社發布照片，顯示朝鮮軍方1月30日在一未公開地點向西部海域發射戰略巡航導彈「箭矢-2」。（KCNA via REUTERS）

韓國聯合參謀本部指，朝鮮於上午11時發射巡航導彈，但沒提供更多細節。

韓軍探測到朝鮮1月24日測試導彈，其後證實是新型戰略巡航導彈「火箭矢-3-31」。朝鮮是從平壤附近地區朝向西部海域發射多枚這種新型戰略巡航導彈。

朝鮮28日在咸鏡南道新浦市近海發射2枚同種導彈，30日則向西部海域發射戰略巡航導彈「箭矢-2」。

圖為2024年1月31日朝中社發布照片，顯示朝鮮軍方1月30日在一未公開地點向西部海域發射戰略巡航導彈「箭矢-2」。（KCNA via REUTERS）

韓國防安保論壇專門研究委員申鐘宇（音）表示，從朝中社發有的照片可見，火箭-3-31型較箭矢系列更短、更粗，據此推測其或為短程導彈。另據推測，火箭-3-31型中的「31」可能意味着其可攜帶「火山-31」型戰術核彈頭。

韓聯社引述韓軍一名負責人稱，朝鮮或想通過精確打擊演習提升攻擊精準度。