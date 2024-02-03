美軍越境打擊伊朗目標　伊拉克召見美國代辦

伊拉克總理辦公室2月3日稱，美軍對伊拉克境內的伊朗目標展開報復打擊，造成了當地包括平民在內的16人死亡，另有25人受傷。伊拉克通訊社（INA）3日召見美國駐巴格達臨時代辦，並發出正式外交照會。



路透社報道，總理辦公室星期六（2月3日）發佈聲明，譴責這次的襲擊是「對伊拉克主權新的侵犯」，並否認了伊拉克政府事前與美國進行了協調，直言這種說法是「謊言」。

聲明還說，以美國為首的軍事聯盟在該地區「已成為威脅伊拉克安全與穩定的理由」。

美國星期五（2日）開始在伊拉克和敘利亞境內對伊朗支持的民兵組織進行報復性打擊，以回應三名美軍在約旦美軍前哨基地遭無人機襲擊喪命。

圖為美國中央司令部在其社交媒體X賬號發布的照片。（@CENTCOM）

美軍在半小時內轟炸了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）等激進組織的作戰指揮中心、情報中心、火箭導彈和無人機武器庫、物流和彈藥供應鏈設施等，並稱任務成功。這次報復性打擊，是美國對伊朗支持的民兵組織採取多層次反擊行動的第一步。

另一方面，在美軍進行報復性打擊後，伊拉克伊斯蘭抵抗組織的武裝分子聲稱，襲擊了伊拉克北部美軍駐紮的哈里爾空軍基。不過，三名安全消息人士星期六反駁說，該空軍基地沒有遭到襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

