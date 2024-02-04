極端熱浪在智利多地引發山火增至51死　火光熊熊濃煙敝天如末日

智利總統博里奇（Gabriel Boric）警告說，極端熱浪在智利中部瓦爾帕萊索大區（Región de Valparaíso）引發的山林木火恐將惡化，區內有4個火場猛烈焚燒。他稱消防員致力到達最嚴重災區。該國宣布進入緊急狀態，數個社區實施宵禁。



這場可怕的大火迄今已奪走51人性命。博里奇3日稱，預計遇難者人數會繼續上升。

內政部長托阿（Carolina Toha）3日較早時稱，該國中部及南部有92場森林大火。其中又以瓦爾帕萊索大區為重災區。當局已呼籲大批居民撤離。

托阿說，自2日以來，瓦爾帕萊索大區中的Quilpué鎮和Villa Alemana鎮附近2場火災已燒毀至少 8,000公頃土地。其中一場火災威脅沿海度假小鎮Viña del Mar，該處一些社區遭到重創。

Viña del Mar名為Villa Independencia的山上社區，大火吞噬幾棟住宅和商戶已被。街道兩旁都有燒毀的汽車以及破碎的窗戶，全部都蒙上一層灰。

瓦爾帕萊索大區已設立3個庇護中心。托阿又說，當局已出動19部直升機，並出動450消防員救災。

數個社區上午8時至中午實施宵禁，以方便部署緊急和後勤支援。

位於太平洋岸的瓦爾帕萊索，其地名Valparaíso在西班牙語的意思「天堂谷地」，如今已變成人間煉獄。

瓦爾帕萊索是智利最大的海港，以藝術氣息濃厚與風景美麗聞名。它的歷史古城被聯合國教科文組織指定為世界遺產。如今該區實施宵禁，料將對不少旅客的行程構成影響。