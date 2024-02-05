737 MAX愈找愈多問題　波音發現窗框「鑽錯洞」延遲新機交付

波音公司表示，由於窗框供應商發現一些新的問題，公司不得不對大約50架尚未交付的737 MAX飛機進行更多工作，因此可能會延遲交付。



路透社2月4日引報道，窗框供應商Spirit AeroSystems通知波音指發現一些機身上有兩個孔鑽錯。報道引述波音行政總裁迪爾（Stan Deal）表示，儘管問題不會立即影響飛行安全，現有的737飛機可以繼續安全飛行，但公司認為不得不對大約50架未交付的飛機進行更多工作。

自1月5日阿拉斯加航空一架737 MAX 9的發生高空「甩窗（門）」的意外後，波音一直受到監管機構和航空公司的壓力。波音表示會嚴格為737 MAX飛機進行額外檢查，檢查重點是供應商Spirit提供的窗框元件上鑽孔的狀況。報道在已經檢查過的47個機身中，有22個被發現「不符合要求」或存在品質缺陷。