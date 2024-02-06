中美經濟工作組第3次會議　美國副財長尚博赴華出席　晤何立峰

中美經濟工作組2月5日至6日在北京舉行第三次會議，據中國財政部指，會議由財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）共同主持，財政部部長藍佛安出席會議並與美方簡短交流。中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰6日也在北京會見尚博一行人。



中國財政部指，在中美經濟工作組第3次會議上，兩國經濟領域相關部門參與會議，中美雙方按照雙方牽頭人三藩市會晤達成的三點重要共識，就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行深入、坦誠、務實、建設性的交流。

中美經濟工作組2月5日至6日在北京舉行第三次會議（中國財政部）

對美國加徵關稅等表關切

中方就美國對華加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切，雙方同意繼續保持溝通。

新華社報道，中國國務院副總理何立峰也在6日會見尚博一行人，他指雙方應共同落實好兩國元首三藩市會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組渠道，加深交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

美媒：為耶倫訪華鋪路

美媒美國之音（VOA）6日指，預計兩國財政部官員這次會談會為美國財長耶倫（Janet Yellen）計劃中的訪華行程鋪平道路。