因應南海局勢升溫　菲律賓最北島嶼增派駐軍　距台灣不足200公里

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）已命令軍方增加在台灣附近的該國最北端島嶼的軍事存在，以加強馬尼拉的領土防禦能力。



路透社報道，菲律賓海軍說，特奧多羅在星期二（2月6日）訪問巴丹群島（Batanes）的海軍設施時，呼籲在該島上開發更多基礎設施。

根據星期二晚間發布的菲律賓海軍聲明，特奧多羅說，「從2024年開始，菲律賓武裝部隊的行動節奏將會加快。」

巴丹群島距離台灣不到200公里，群島和台灣之間的巴士海峽（Bashi Channel）是西太平洋和有主權爭議的南海之間船隻往來的咽喉要道。台國防部說，解放軍定期派遣艦艇和飛機通過該海峽。

菲律賓海軍說，特奧多羅的訪問「標誌着我們國家致力於領土防禦和國家安全的關鍵時刻」。

路透社2023年8月報道稱，美國軍方正在就在巴丹群島開發一個民用港口進行談判，此舉將有助於美國進入台灣面臨的戰略要地島嶼。

菲律賓去年允許美軍進入的軍事基地數量幾乎增加了1倍，其中包括3個面向台灣的軍事基地。

巴丹群島是去年4月「肩並肩」聯合軍事演習的訓練場之一，該演習有超過1.7萬名菲律賓和美國士兵參加，是有史以來規模最大的年度軍事演習。

巴丹群島位置：

本文獲《聯合早報》授權轉載

