文件門調查報告出爐　拜登歡迎檢方不起訴　稱反映與特朗普案差別

美國總統拜登（Joe Biden）涉嫌不當處理機密文件。司法部特別檢察官2月8日發表調查報告，指當中涉及拜登2017年卸任副總統時，取走有關美國阿富汗戰爭，以和其他國家安全事務的機密資訊，不過拜登不會遭到刑事指控。



總統拜登（Joe Biden）表示，他很高興特別檢察官在決定不起訴下結束調查，且與前總統特朗普（Donald Trump）的機密文件案作出明顯差別。他強調完全配合調查，即使以色列剛剛在去年10 月7 日遭到襲擊 ，他仍於 10月8日和9日進行了5 小時約談。



司法部特別檢察官羅伯特．許（Robert Hur，暫譯）的報告指出，這些文件包括2009年給時任總統奧巴馬（Barack Obama ）的一份手寫備忘錄，內容為反對計劃向阿富汗增兵，以及與情報簡報和國家安全會議有關的手寫筆記。

2017年2月，拜登在維珍尼亞州租住的房子，與為他撰寫回憶錄的作家交談時稱：「剛剛在樓下發現機密資料」。 特別檢察官的報告稱，這次談話為起訴拜登創造了「最好的理由」。

羅伯特．許指，他最終沒有起訴拜登的原因包括這些文件可能是在他擔任副總統期間被帶回家中的，當時他有權保留這些文件。

此外，拜登配合調查是原因之一，並認為如果他被起訴，「可能會像我們約談訪那樣，他向陪審團展示自己是位富有同情心、本意良好、記性不佳的老人。」

羅伯特．許認為，即使司法部沒有反對起訴現任總統的政策，拜登也不會面臨檢控。

此案源於2022年11月，拜登的私人律師在清理拜登在華盛頓智庫的辦公室時，在一個上鎖的櫃內發現這批機密文件。其後他位於特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）的寓所，也發現有機密文件。

前總統特朗普（Donald Trump）亦涉不當處置機密文件，卻遭到40項聯邦起訴。雖然兩個案例有相似之處，但也存在一些明顯差異。

白宮表示，拜登的律師發現小量機密文件，並已在發現後將其移交。而特朗普卻拒絕交還，直到2022年聯邦調查局（FBI）搜查，發現約100份機密文件，導致他和其所住的海湖莊園（Mar-a-Lago）兩名員工，被控妨礙司法公正。