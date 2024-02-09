健力士世界紀錄「彈弓手」　70萬支火柴砌成巴黎鐵塔終獲確認

耗費8年時間，用70萬支火柴搭建埃菲爾鐵塔模型的法國模型製作者普勞（Richard Plaud），原本因被指用錯火柴而不獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）承認，但會方其後指之前的決定過於嚴厲，最終決定確認其為「世界最高火柴雕塑」。



據法媒報導，普勞共花了4,200小時，將706,000支火柴棍拼湊成一座7.2米高的埃菲爾鐵塔模型。2015年12月，普勞在自家客廳開始動工，直至去年12月27日才完工；而當天正是這座舉世聞名的巴黎鐵塔的設計師埃菲爾（Gustave Eiffel）逝世100周年的紀念日。

這座巨型作品以約0.6米的優勢輕鬆打破了現有世界紀錄，但由於他使用了不被健力士認可的火柴，一度導致其精心傑作功虧一簣。健力士的要求是火柴必須在市面上購買得到，而且不能被切割、拆卸或扭曲。

普勞表示，由於超市購買的火柴需要手工取下每根火柴的硫磺頭，所以他直接與一間製造商達成了協議，購買了33磅重的無頭火柴棍。由於他有保留購買火柴的發票，以及獨立觀察員提供的證據支持，才讓健力士更改最終的決定。

健力士中央記錄服務部主任麥金利（Mark McKinley）向傳媒表示：「在進一步了解火柴模型界所使用的技術，加上檢視我們過去所授予的類似紀錄稱號後，我們對這一個案進行了第二次審查，我們似乎在這一案例中對規則的應用採取了嚴厲的態度。」