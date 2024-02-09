美國稱高通及紅杉資本等向中國軍方投資30億美元

美國《華爾街日報》2月9日報道，美國眾議院調查報告顯示，有5間美國風險投資公司共向中國公司投資最少30億美元（約234億港元），而這些中國公司開發的科技被指用於侵犯人權，讓中國軍隊和政府受益。



《華爾街日報》報道，美國眾議院中共問題特設委員會的報告回顧多年來美國風險投資公司對中國人工智能（AI）和半導體初創企業的投資情況，指數十年來，美國風險投資公司的投資，包括資金、知識轉讓和其他無形利益，幫助建立和加強中國的重點行業。

內文指，這些公司投資總額的近三分之二，即約19億美元（約148.2億港元）流向AI公司，而這些公司的科技正助長中國的軍事建設和侵犯人權行為，其中一些公司已被美國政府列入黑名單。

中美經濟工作組2024年2月5日至6日在北京舉行第三次會議。（中國財政部）

報道稱，美國眾議院的調查在2023年開始，中共問題特設委員會要求風險投資人提供資訊，其中包括一些美國最大的風險投資公司，如紅杉資本（Sequoia Capital）、高通公司（Qualcomm）的風險投資部門、華登國際（Walden International）、紀源資本（GGV Capital）、以及金沙江創業投資（GSR Ventures）。

中國駐美國大使館8日回應指，以國家安全和人權為藉口限制美國對華投資會破壞自由貿易原則、破壞全球供應鏈穩定、不符合任何人的利益。