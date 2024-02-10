穆迪下調以色列信用評級至A2　信用展望維持負面水平

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭持續進行之際，美國評級機構穆迪下調了以色列的信用評級。



綜合法媒和路透社報道，穆迪去年10月下旬對以色列進行信用降級審查，於星期五（2月9日）在一份聲明中宣佈將以色列的信用評級從A1降至A2，以色列信用展望維持在「負面」，意味着信用評級未來可能會進一步下調。

彭博社稱，這是以色列信用評級首次被降級。

穆迪說，「在可預見的未來，（以色列）與哈馬斯持續的軍事衝突及其餘波和更廣泛影響，將實質增高以色列的政治風險，並削弱其行政和立法機構以及財政實力」。

以色列的軍事行動開始轉向過百萬加沙人的最後「避難所」拉法。不過，如今加沙北部、中部、南部大城汗尤尼斯的交戰也依然以不同方式持續，「已經打過拉法」可能是為短期內達成停火協議的下台階一部份。（Reuters）

穆迪說，雖然加沙的武裝衝突最終可能會減弱或暫停，但雙方目前依然沒有達成持久的和平協議，也沒有就全面恢復並加強以色列安全的長期計劃達成協議。

穆迪預計，以色列的債務負擔將「大大高於」衝突前的預測，在這種情景下，以色列的國防開支到了今年年底將接近2022年水平的兩倍。

以色列總理內坦塔尼亞胡星期五已下令以色列軍隊向內閣提交一份計劃書，準備從加沙南部的拉法市疏散數十萬巴勒斯坦民眾，並摧毀藏身於拉法的哈馬斯武裝分子。

拉法市是以軍目前尚未進入的最後一個主要人口集中地，同時也是救援物資主要入境點。

援助機構警告，大量平民可能會在此次進攻中喪生。聯合國巴勒斯坦難民機構直言，他們不知道「在這樣高風險的行動中」還能工作多久。

另一方面，巴勒斯坦紅新月會說，以色列軍隊星期五襲擊了加沙南部城市汗尤尼斯的一家醫院，並逮捕了四名醫生、四名傷員和五名病人。

以色列軍方證實在醫院開展一場「精確的清掃行動」，並稱根據情報，哈馬斯在該醫院內進行恐怖活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

