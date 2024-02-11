美國大選︱Midjourney計劃禁止用戶製作政治圖片

美國總統大選在11月舉行，AI繪圖公司Midjourney表示，考慮禁止用戶使用該公司的軟件製作總統拜登（Joe Biden）及前總統特朗普（Donald Trump）的政治圖片，避免公司捲入大選的不實消息問題。



《衛報》2月10日報道，Midjourney行政總裁霍爾茲（David Holz）上週稱，製作特朗普的圖片非常有趣，他自己都有這樣做，但認為在大選期間稍為抽身會比較好，因此公司接近決定在未來12個月禁止政治圖片。

用AI圖像生成工具Midjourney製作的圖像。（圖源：Midjourney; Twitter）

網上早前流傳一張特朗普遭執法人員戴上手銬的圖片，就是Midjourney軟件的出品，其他來自該軟件的政治圖片包括微笑的拜登在開機關槍、特朗普在白宮與教宗方濟各（Pope Francis）會面等。該軟件本身已加設多項保障措施，其用戶社群標準列明，禁止具缺德、有害、誤導成分的公眾人物或活動、或可能引起誤導的圖片。

彭博社發現，Midjourney容許或禁止的內容取決於軟件版本，例如較舊式的版本可以製作特朗普被意粉覆蓋的圖片，但較新版本則無法生成。不過霍爾茲稱，公司或無聲無息地禁止AI生成的政治圖片，屆時用戶或根本不會察覺。