菲律賓指控中國船隻在南海危險演習　雙方一度只有數米距離

菲律賓海岸警衛隊星期天（2月11日）指責中國船隻在南海有主權爭議的島礁附近進行「危險」演習。



法媒報道，菲律賓大型多功能巡邏艦特雷莎·馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）於2月初被部署在南中國海斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島，菲律賓稱馬辛洛克淺灘）附近海域進行為期九天的巡邏，以「確保該地區菲律賓漁民的安全」。

菲律賓海岸警衛隊在一份聲明中說，在巡邏過程中，中國海警船「四次在海上對特雷莎·馬格巴努亞號進行危險的攔截演習，其中兩次越過菲方船隻的船頭」。

菲律賓海岸警衛隊表示，其船隻還「40多次」被四艘中國海岸警衛隊船隻「跟蹤」。菲方海警還觀察到「四艘中國海上民兵船隻」。

警衛隊發布的視頻顯示，一艘中國海警船距離特雷莎·馬格巴努亞號的左舷橫樑數米，然後穿過菲律賓船隻的航線。

聲明稱：「儘管如此，菲方船隻還是通過無線電與中方船隻進行專業交鋒，重申菲律賓根據國際法的明確原則立場。」

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

聲明稱，菲律賓海岸警衛隊向14艘船上的100名菲律賓漁民分發了食品和雜貨。

這些事件發生兩個月前，中國和菲律賓圍繞南海主權有爭議的島礁持續緊張對峙，兩國船隻發生碰撞，菲律賓指責中國船隻向菲方船隻發射水炮。

中國和菲律賓官員上個月一致認為，需要進行更密切的對話，以應對南海的緊急情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

