芬蘭總統選舉第二輪投票　前總理斯圖布宣布勝出

芬蘭2月11日舉行總統選舉第二輪投票，在完成點票超過9成後，來自芬蘭議會第一大黨民族聯合黨候選人、中右翼的前總理斯圖布（Alexander Stubb）以超過51%得票，提前宣布勝選。其唯一對手獨立候選人、前外長哈維斯托（Pekka Haavisto）已承認落敗。



2024年2月11日，現任芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）慶賀斯圖布（Alexander Stubb）勝選總統。（Reuters）

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭結束數十年軍事不結盟政策，於去年4月加入北約（NATO）。在此新氛圍下，新總統將接替尼尼斯托（Sauli Niinisto）制定外交和安全政策。在尼尼斯托兩屆共六年的任期內，他一直與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切。

2024年2月11日，來自芬蘭議會第一大黨民族聯合黨候選人、前總理斯圖布（Alexander Stubb），與總統選舉唯一對手、前外長哈維斯托（Pekka Haavisto）握手。（Reuters）

斯圖布與對手哈維斯托一樣，都是親歐和烏克蘭的堅定支持者，他們在競選中均對俄羅斯採取強硬立場。斯圖布上月接受路透社採訪時表示，在烏克蘭戰爭停止之前，芬蘭不會與普京或俄方領導層建立任何關係。

55歲的斯圖布2014年至2015年曾出任總理，也曾擔任多個內閣職位。他在1月28日的第一輪選舉中，以27.2%得票率位居首，哈維斯托得票25.8% 。由於沒有任何候選人得票過半數，選舉進入第二輪。