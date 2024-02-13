賀錦麗接任拜登當上總統　美國會發生什麼事？

美國總統拜登（Joe Biden）被指記憶力出現問題，再次讓他的高齡問題受到關注。副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受《華爾街日報》訪問時稱，若果需要她已準備接替出任總統。這會是什麼意思、賀錦麗總統亦將與拜登的有何不同？



《華爾街日報》2月12日刊出賀錦麗的專訪，賀錦麗表示已作好準備，在有需要的時候接替出任總統。若賀錦麗成為總統，她將會成為美國史上第一位的女總統。

圖為2024年2月3日，賀錦麗（中前方）與拜登（最左）出席在特拉華州威爾明頓的初選拉票活動。（Reuters）

根據美國憲法規定，若總統無法履行職務，總統權力將暫時轉移給副總統。事實上賀錦麗並非首次暫代總統，在2021年11月，拜登在進行例行身體檢查時因需要全身麻醉，賀錦麗當了約1個多小時的代理總統。不過若拜登成功連任，並在未來4年任內出現意外，賀錦麗將會接任，成為真正意義上的女總統。

賀錦麗在進入白宮前是一名參議員，並在過去擔任加州檢察長，她在2020年總統初選中的競選活動以及她在加州政界的時間勾勒出了她可能的總統形象。

寬鬆的移民政策

賀錦麗在移民政策上可能會採取更溫和的立場，她是美國參議院中僅有3名投票反對與民主共和兩黨普遍同意的妥協法案的民主黨人之一。該法案會為非法進入美國的兒童提供公民身份機會，同時為邊境圍牆提供資金。

賀錦麗曾在特朗普（Donld Trump）時期要求國土安全部長辭職，在非法移民居高不下的今天，賀錦麗的立場是更關注移民的「根本原因」，她會要求中美洲發展經濟，以減少他們進入美國的誘因。

全民醫保及同性婚姻

賀錦麗在參議院曾支持桑德斯（Bernie Sanders）更為左翼的全民醫保（Medicare for All）法案，但就任副總統後她一度調整立場，稱人們可選擇聯邦政府及私人公司提供的醫保方案。

賀錦麗也是美國政界最早公開支持同性婚姻的政治家之一，2004年她曾以地方檢察官身份主持同性婚姻儀式，但最終被加州最高法院裁定無效。直到她擔任副總統，她亦一直支持同性婚姻合法化。

圖為2022年8月3日，賀錦麗在位於華盛頓出席一場關於確保獲得生殖和保健服務的會議。（Reuters）

貿易和外交政策

賀錦麗對自由貿易協定持懷疑態度，她曾表示這些協定未能充分保護美國工人，環境標準不足。她表示她不會投票支持北美自由貿易協定（NAFTA），又在2018年反對特朗普針對中國的關稅，稱這損害了美國消費者，但她支持特朗普對中國盜取美國知識產權的調查。

賀錦麗承諾美國將在俄烏戰事中「不惜一切代價」支持烏克蘭。在中東地區，賀錦麗支持兩國解決方案以及以色列捍衛自己的權利，不過在軍事開支上她則傾向減少支出，在2019年她是僅有10名民主黨參議員投票反對龐大的國防預算的。