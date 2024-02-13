Waymo無人駕駛的士美國三藩市唐人街被破壞　投擲煙花致起火

美國三藩市唐人街2月10日年初一有一架無人駕駛的士被破壞，有人向的士投擲煙花導致起火，無人受傷。當地唐人街的治安變差，引起憂慮。



事發於10日晚，Google母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車公司Waymo的一架無人駕駛的士駛經唐人街時，一群人圍住它，當時車上沒乘客。

路透社11日引述目擊者萬迪（Michael Vandi）稱，當時民眾透過燃放煙花來慶祝農曆新年，突然有人跳上無人駕駛的士的引擎蓋並打破擋風玻璃，其後再有另一個人跳上引擎蓋，人群中有人拍手。

他表示，也有人用滑板打破擋風玻璃，還有人在車上塗鴉。萬迪拍攝的影片顯示，無人駕駛的士被火焰吞沒，冒出黑煙。

Waymo表示，有人向車內投擲煙花導致起火。消防部門在社交媒體上發布無人駕駛的士殘骸的照片，並表示是煙花導致起火。

世界新聞網12日稱，有三藩市唐人街商店東主擔心當地治安變差，他們希望唐人街的治安不要變得像田德隆區（Tenderloin）那麼惡劣。

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